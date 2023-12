Outward annunciato per Nintendo Switch

Outward sta per arrivare anche su Nintendo Switch. L'annuncio, dato dall'editore Plaion tramite comunicato stampa ufficiale, parla anche del periodo d'uscita: 2024. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita definitiva. Almeno non pubblica.

La conversione è stata realizzata da Nine Dots Studio e Sneaky Box, studio specializzato su Nintendo Switch.

"Portare Outward su Switch è sempre stato un sogno per no", ha dichiarato Guillaume Boucher- Vidal, CEO e creative director di Nine Dots Studio. "Sarò sincero, dubitavo che una versione per Switch fosse possibile."

Il problema, secondo Boucher-Vidal, sarebbero le limitazioni tecniche: "Outward è un gioco molto grande che è stato realizzato in un contesto particolare e ha delle limitazioni tecniche molto specifiche. Il team di Sneaky Box ha davvero tirato fuori un coniglio dal cilindro con questo port. Sono felice che ci sia un modo in più per giocare al nostro gioco, e con dispositivi come Steam Deck e Nintendo Switch, ora è possibile provarlo anche in viaggio."