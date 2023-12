PS5 Slim è al centro di un'offerta di GameStop, valida per pochi giorni

Se le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop non vi dovessero bastare, sappiate che è attualmente in corso una promozione molto interessante dedicata a PS5. In questo momento e fino al 27 dicembre 2023 è infatti possibile acquistare una PlayStation 5 Slim con lettore ottico a soli 519.98€, comprando un gioco o un accessorio dal costo minimo di 39.98€.

In altre parole, potete ottenere la console e un gioco, oppure un secondo controller o altri accessori come cuffie se preferite, a un prezzo speciale, fintanto che optate per un prodotto nella giusta fascia di prezzo. Considerando che i giochi più recenti costano sicuramente più di 39.98€, si tratta di un'ottima promozione.

Potete sfruttare questa promozione unicamente nei negozi! A questo indirizzo potete trovare lo store più vicino a voi.