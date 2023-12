Giochi gratis sul Natale: scopriamone qualcuno di molto recente

Come ogni anno, all'approssimarsi del Natale vengono pubblicati molti giochi gratuiti a tema, generalmente horror. Scopriamone alcuni decisamente recenti, che potete scaricare e giocare da subito per rendere migliori, o peggiori (dipende dal punto di vista) le vostre feste.

Santa's Workshop Cominciamo da Santa's Workshop di Break Even Games, un gioco horror in prima persona con grafica stile PlayStation, in cui dobbiamo incartare i regali che poi Babbo Natale porterà ai bambini di tutto il mondo con la sua slitta super sonica. Peccato che la fabbrica dell'omone panciuto non sia il luogo di pace e serenità descritto dalle fiabe. Nella sua semplicità, Santa's Workshop vanta finali multipli, una modalità infinita, dieci eventi horror e tanta buona musica natalizia. Scaricate Santa's Workshop da itch.io

Santa Ate The Wrong Cookies Santa Ate The Wrong Cookies di Antoine Fauville è un altro gioco con grafica da PS1. In questo caso è un FPS in cui dobbiamo abbattere pupazzi di neve, giocattoli, alberi di Natale e quant'altro. Il protagonista? Babbo Natale in persona che, avvelenato da un biscotto, deve riuscire a tornare a casa dalla signora Claus per farsi guarire. Santa Ate The Wrong Cookies si finisce in 20 minuti circa, è molto leggero ma non manca di tocchi horror. Include inoltre due boss. Scaricate Santa Ate The Wrong Cookies da Itch.io

Milo and the Christmas Gift Milo and the Christmas Tree è un gioco piccolo, ma delizioso Milo and the Christmas Gift di Johan Scherft è un'avventura punta e clicca davvero deliziosa con grafica disegnata completamente a mano. Si tratta di uno spin off dell'avventura Milo and the Magpies (ha il 98% di cira 2.400 recensioni positive su Steam), con il gatto protagonista della serie che deve riuscire a riportare a casa un regalo di Natale scomparso. Milo and the Christmas Gift è composto da 5 capitoli e dura circa 30 minuti, ma è realizzato davvero bene e vale la pena di giocarci. Milo and the Christmas Gift è scaricabile da Steam.