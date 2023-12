Super Mario Bros. Wonder: la rimozione del timer è stata necessaria per evolvere la serie

Tra le novità introdotte da Super Mario Bros. Wonder rispetto alla formula classica c'è anche la rimozione del timer, una caratteristica che i giochi 2D di Mario si portano dietro praticamente dalle origini, salvo rare eccezioni, una cosa che secondo gli sviluppatori risultava necessaria per l'evoluzione della serie.

Nonostante molti capitoli di Mario in 2D puntassero sull'esplorazione, magari sulla necessità di trovare strade secondarie e uscite differenti, come in Super Mario World o lo stesso Wonder, nei capitoli precedenti si doveva comunque tenere conto del timer.

Non che fosse mai un impegno molto pressante, ma in qualche modo la presenza del conto alla rovescia poneva una limitazione psicologica all'esplorazione dei livelli e imponeva ai giocatori di non perdere tempo e correre verso l'uscita, come lascito dei vecchi pltform delle origini.