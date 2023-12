Avventura 1 e 2 per C64 recuperati: sono i primi giochi di ruolo elettronici sviluppati in Italia

Negli ultimi giorni è avvenuto un ritrovamento videoludico considerabile eccezionale: Andrea Pachetti della newsletter Quattro Bit ha ritrovato Avventura 1 e Avventura 2 di Alessandro Castellari, praticamente i primi giochi di ruolo elettronici sviluppati in Italia e pubblicati per Commodore 64.

Non sarà, un'Avventura?

La copertina completa di Avventura 1 presa da Quattro Bit

Avventura 1 fu sviluppato da Alessandro Castellari, di cui si sono perse completamente le tracce, e pubblicato nel 1983. In realtà molti dei primi appassionati di Commodore 64 ebbero accesso al gioco tramite listato, quindi in pochi ne possedevano delle copie originali.

Nel 1984 l'editore Systems pubblicò un adattamento non ufficiale (leggasi pirata) del gioco chiamato Conan sulla rivista Commodore Club, probabilmente inconsapevole della provenienza del codice. Molti provarono quindi Avventura 1 con questo nome, che ebbe anche due altre versioni pirata: La taverna delle avventure di tal Mantra Software e Camelot di tal Savage. Paradossalmente fino a oggi le versioni non ufficiali erano state conservate meglio di quella originale, diventata una specie di leggenda.

Un'immagine di Avventura 1

O almeno, lo è stata fino a quando Pachetti non si è imbattuto nelle copie originali di tre giochi pubblicati dall'editore bolognese Electronic Future World, ossia Avventura 1, La battaglia d'Inghilterra e Avventura 2. Considerate che dei primi due si conosceva l'esistenza da anni, per quanto fossero introvabili, mentre il terzo era completamente sconosciuto.

I tre giochi ritrovati: foto presa dalla newsletter Quattro Bit di Andrea Pachetti

"All'emozione iniziale si sostituiva l'inevitabile tensione emotiva: quella di trovarsi di fronte a qualcosa di effettivamente unico, un insieme di manufatti inediti, appartenenti a un passato informatico ormai remoto e quasi condannato all'oblio." Ha scritto Pachetti nella newsletter, evidentemente emozionato per la scoperta, che poi ha spiegato come tutti e tre i giochi fossero in buone condizioni e come il codice del primo sia stato messo a confronto con quello di Conan per togliere gli ultimi dubbi sulla provenienza del gioco di Systems.

Attualmente è disponibile soltanto il dump di Avventura 1, ma presto sarà rilasciato anche quello di Avventura 2.