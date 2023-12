Il 2023 dell’industria dei videogiochi in numeri

Dicembre, si sa, è tempo di bilanci. Personali o collettivi che siano, sono comunque interessanti per riflettere e ripartire con slancio nell'anno nuovo. Il 2023 sta per chiudersi, ed è consuetudine di Gamesindustry.biz analizzare i dati del mercato videoludico mondiale per tirare le somme e cercare di capire quali saranno le tendenze per il futuro. Grazie ai dati pubblicati da Newzoo, Sensor Tower, GfK, Circana, Famitsu, ICO e Fancensus, il report di Gamesindustry.biz aggrega una serie di informazioni da cui si può partire per analizzare dinamiche del mercato, gusti dei consumatori ed evoluzione delle modalità di fruizione dei videogiochi. Dai ricavi generati dal mercato globale, passando per il confronto tra ricavi derivanti dalle vendite di videogiochi in formato fisico e in formato digitale, fino ad arrivare ai titoli maggiormente coperti dalla stampa in termini di numero di articoli dedicati, scopriamo di più sull'anno che stiamo per salutare, sulle preferenze dei videogiocatori e sullo stato del mercato.

Il mercato videoludico globale L'ammontare di ricavi generati dal mercato videoludico globale è cresciuto di 0.6 punti percentuali rispetto al 2022, un anno che aveva registrato una flessione relativamente al medesimo dato, secondo quanto affermato da Newzoo 184 miliardi di dollari. È questo l'ammontare dei ricavi generati dal mercato nel 2023, in crescita del 0.6% su base annua rispetto al 2022, un anno definito da Newzoo come "correttivo", il primo in flessione da quanto la stessa Newzoo ha intrapreso il suo lavoro di raccolta dati e di previsione sulle tendenze del mercato. Altrettanto importanti sono le stime per il futuro: nel 2026 si dovrebbe arrivare a quota 205.7 miliardi. Il futuro sembra quindi riservare ulteriore crescita al settore. Scomponiamo questa torta per capire quanto grandi sono le sue varie fette. I videogiochi per console formano il 29% dei ricavi complessivi (53.2 miliardi di dollari, +1.9% rispetto al 2022); si fermano al 21% i videogiochi PC in formato fisico e digitale (38.4 miliardi di dollari, con un ragguardevole +5.2% rispetto al 2022) e solo all'1% i browser game per PC (1.9 miliardi di dollari, con una considerevole flessione del 16.9% rispetto all'anno precedente). Molto discussa la scelta di Geoff Keighley di non dedicare una parola allo stato dell'industria: nel corso del 2023 sono avvenuti più di 9.000 licenziamenti, nonostante la forte crescita di molti grandi compagnie del settore La parte del leone spetta ai videogiochi mobile, che - seppur in flessione di 1.6 punti su base annua - occupano quasi la metà della nostra torta videoludica: per l'esattezza, parliamo del 49%, pari a 90.4 miliardi di dollari. E i giocatori? Anche il loro numero è in aumento e, stando ai dati raccolti da Newzoo, lo è soprattutto grazie al coinvolgimento di mercati emergenti. Il numero di videogiocatori ha raggiunto i 3.38 miliardi, su una popolazione mondiale complessiva di 8 miliardi di persone. Si tratta di una crescita del 6.3% rispetto al 2022. I numeri del mercato sembrano dipingere un quadro di sereno sviluppo, quelle "magnifiche sorti e progressive" si cui alcune teoriche economiche sono innamorate fin dal grande boom del secondo dopoguerra. Gettando uno sguardo più attento, però, si scopre che dietro la patina dei grandi numeri si celano numerose criticità. Lo speciale dedicato al tradimento degli sviluppatori da parte dei The Game Awards mette in luce la diffusa tendenza a non evidenziare le reali condizioni dei lavoratori dell'industria: dall'inizio dell'anno, sono stati oltre novemila i licenziamenti nel settore.

Fisico o digitale? Lo studio danese Die Gute Fabrik è stato il primo studio di sviluppo di videogiochi a commissionare un'analisi indipendente dell'impatto ambientale legato alla propria attività nella produzione di un videogioco, Saltsea Chronicles È una domanda ricorrente tra amici videogiocatori: preferisci i giochi in formato fisico o digitale? La risposta globale sembra andare (fortunatamente per il pianeta) in favore del digitale: i ricavi provenienti dalle vendite di videogiochi in formato fisico solo pari al 5% del totale (9.5 miliardi di dollari, con una flessione del 3.8% rispetto al 2022), mentre il digitale regna sovrano, attestandosi al 95% /174.5 miliardi di dollari, con un +0.8% su base annua). La situazione si fa un attimino più sfumata se andiamo a guardare a differenziare l'analisi tra PC e console. Grazie alla spinta data già da anni da piattaforme come Steam, su PC la proporzione tra fisico o digitale si attesta sull'1% contro il 99%, testimoniando una volta in più lo strapotere del digitale su questa piattaforma. Discorso diverso per le console, dove i ricavi di videogiochi venduti in formato fisico sono pari al 17% del totale, con il restante 83% appannaggio del digitale. Le tematiche legate all'impatto ambientale della produzione, distribuzione e fruizione di videogiochi trovano ancora poco spazio nel dibattito all'interno del settore Questi numeri possono essere - ancora una volta - un punto di partenza per riflessioni ulteriori. Ad esempio, sul fatto che il dibattito sull'impatto ambientale della produzione, distribuzione e fruizione dei videogiochi è ancora agli albori, e la crisi climatica in atto rende necessaria un'azione rapida da parte di tutti gli attori sul palcoscenico per far sì che nei prossimi anni il videogioco non sia appannaggio di una élite all'interno di uno scenario globale distopico, ma possa continuare a essere un intrattenimento per tutti. E allora, domande come "fisico o digitale?" potrebbero assumere un peso decisamente diverso. Nel settembre 2023, lo studio di sviluppo danese Die Gute Fabrik ha commissionato al ricercatore indipendente Benjamin Abraham un report sull'impatto ambientale della produzione dell'ultimo videogioco del team, Saltsea Chronicles. Abraham, autore del libro volume Digital Games After Climate Change (Palgrave Macmillan, 2022) ha anche identificato possibili strategie per ridurre l'impatto del lavoro dello studio, ritenendo un ottimo punto di partenza il fatto che i membri del team lavorano da casa e hanno una settimana lavorativa di quattro giorni. La speranza è che queste riflessioni vengano portate avanti da un numero sempre maggiore di studi.