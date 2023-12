Fallout: London, data d'uscita ufficiale svelata per la mod grossa come un'espansione ufficiale

Fallout: London ha una data d'uscita ufficiale: il 23 aprile 2024. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una gigantesca mod, paragonabile a un' espansione ufficiale vera e propria. A dare l'annuncio è stato il team di sviluppo, che per l'occasione ha pubblicato un nuovo trailer.

Un lungo video

Come potete vedere il trailer in questione dura più di tredici minuti e mostra in dettaglio com'è stata costruita la Londra che farà da sfondo all'azione, mostrando diversi luoghi e oggetti inclusi nel gioco. Il lavoro fatto sembra davvero ottimo, considerando soprattutto il fatto che stiamo parlando di una mod, e immaginiamo che i fan di Fallout saranno felici di poter vivere questa nuova avventura, visto il tempo che ormai passa tra il lancio di un capitolo ufficiale e il successivo.

Considerate che Fallout: London ha colpito moltissimo Bethesda stessa, tanto che alcuni membri del team di sviluppo sono stati assunti per lavorare al prossimo Fallout, di cui ancora non si sa niente di certo.

Per chi se lo stesse chiedendo, Fallout: London sarà un'avventura completamente autonoma, con contenuti pensati per rappresentare il dopo disastro nucleare nella città di Mary Poppins.

Il lavoro fatto dai modder è tanto più impressionante se si pensa che è stato svolto in forma completamente gratuita e per la gran parte da remoto. Non deve essere stato facile coordinare gli sforzi del team di sviluppo per realizzare un'opera del genere.