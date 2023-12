Slitterhead: i capi di Bokeh Game Studio ci rivelano quando potremo rivedere il gioco horror

Keiichiro Toyama (Director) dice invece: "Il 2024 sarà un anno decisivo in cui il primo titolo del nostro studio, Slitterhead, inizierà davvero a essere mostrato. Dato che influenzerà in modo significativo il nostro futuro, sarà un anno importante, quindi vorrei affrontarlo con entusiasmo."

Kazunobu Sato (COO e fondatore) afferma, in base alla traduzione dal giapponese all'inglese di Gematsu, "Bokeh Game Studio continua il suo duro lavoro sullo sviluppo di Slitterhead. Credo che il prossimo anno sarà un anno speciale per il progetto".

La testata giapponese 4Gamer.net ha pubblicato la sua annuale intervista ai creatori di videogiochi giapponesi, che in poche parole danno qualche informazione su quanto possiamo aspettarci da loro in futuro. Tra i vari ci sono anche Keiichiro Toyama e Kazunobu Sato di Bokeh Game Studio , attualmente al lavoro su Slitterhead . Il loro messaggio è legato proprio al gioco horror, che sarà mostrato il prossimo anno .

Slitterhead, cosa sappiamo

Keiichiro Toyama è noto per aver lavorato a SIREN, Puppeteer e The Last Guardian, mentre Kazunobu Sato è noto per aver lavorato a Silent Hill, SIREN e Gravity Rush.

Slitterhead sarà il loro primo gioco in qualità di Bokeh Game Studio e si tratta di un nuovo horror, con una certa propensione all'action con combattimenti in terza persona. Nel gioco ci saranno dei mostri, detti "legozu", la cui caratteristica principale è che si nutrono di umani, essendo però in grado di fingere di esserlo.

Quest'anno abbiamo visto un nuovo video che mostra sessioni di test per Slitterhead.