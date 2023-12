Nier Automata: il cosplay di 2B di monochrome.marionette ci fa amare il Natale

Nier Automata deve ancora ricevere un seguito, ma i suoi personaggi sono sempre molto amati e molti li vorrebbero rivedere in azione. Anche il mondo del cosplay non li dimentica e li ricrea in molte versioni. Ad esempio, monochrome.marionette ci propone il cosplay di 2B in versione natalizia.

monochrome.marionette utilizza un costume classico per la versione natalizia di 2B, diventato quasi ufficiale nel mondo del cosplay. Il costume riprende lo stile di quello originale del personaggio di Nier Automata, ma ne cambia i colori e alcuni dettagli per renderlo in perfetto stile natalizio. Questo scatto fotografico ci propone inoltre un ambientazione perfetta per il periodo, con albero di Natale e luci decorative.

Cosa ne pensate del cosplay di 2B natalizia realizzato da monochrome.marionette?