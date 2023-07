R-Type Tactics I • II Cosmos rinviato al 2024

R-Type Tactics I • II Cosmos è stato rinviato: non uscirà più nell'estate 2023, come precedentemente previsto, ma nel 2024. A dare la ferale notizia è stato lo studio di sviluppo Granzella, che non ha fornito motivazioni particolari per la decisione, rimandando a luglio per saperne di più.

R-Type Tactics I • II Cosmos uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (su Steam ed Epic Games Store). Il fatto che rischiasse di non farcela ad arrivare nel periodo indicato era già chiaro, visto che il gioco non era più stato mostrato in nessuna occasione, ma ora abbiamo la conferma ufficiale del rinvio.

R-Type Tactics I • II Cosmos includerà i remake dei giochi R-Type Tactics e R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate, entrambi usciti solo su PSP, e vedrà di nuovo i giocatori affrontare l'impero Bydo. La serie spin-off combina le meccaniche da sparatutto classico con quelle degli strategici a turni, per un mix strano ma davvero interessante, considerando anche la mitologia della serie di partenza.

Recentemente Granzella ha pubblicato R-Type Final 3 Evolved in esclusiva per PS5, versione riveduta e corretta di R-Type Final 2.0, con quest'ultimo che nei prossimi mesi dovrebbe essere aggiornato alla versione più avanzata.