Starfield, hype alle stelle, molti editori hanno spostato i loro giochi per non farli travolgere

L'industria dei videogiochi è in tumulto per l'arrivo di Starfield di Bethesda Softworks, con molti editori che hanno deciso di spostare il lancio dei loro giochi per non farli travolgere dall'onda d'urto del titolo fantascientifico ambientato nello spazio, che uscirà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Sarà disponibile sin dal lancio anche per gli abbonati a PC e Xbox Game Pass.

I giochi spostati

Starfield rischia di monopolizzare l'attenzione dei videogiocatori per settimane

Il primo che viene in mente è Baldur's Gate 3 che, pur avendo un nome importante, è stato spostato al 3 agosto 2023, lì dove l'uscita era prevista il 31 agosto 2023. Da notare che la versione PS5 uscirà lo stesso giorno di Starfield, che non uscirà sulla console di Sony. Larian Studios non ha nascosto il motivo dell'anticipo: il lancio della versione PC è stato spostato in un momento in cui i giocatori avranno più tempo da dedicare al gioco. Swen Vincke, il CEO di Larian, è cosciente che i giocatori non hanno a disposizione tempo illimitato e vuole quindi essere certo di lasciare a Barldur's Gate 3 una buona finestra.

Altro gioco il cui lancio è stato spostato è legato direttamente a Bethesda, sia in modo indiretto che diretto. Si tratta della mod Fallout: London per Fallout 4, il cui lancio è stato posticipato nella parte finale dell'anno, post ottobre 2023, dopo che inizialmente era previsto per le settimane intorno alla data di lancio di Starfield. Da notare che si tratta in entrambi i casi di giochi di ruolo, ossia dei prodotti in diretta competizione con il gioco di Bethesda.

In generale, Starfield uscirà praticamente da solo, con le settimane intorno al 6 settembre che sono misteriosamente vuote di uscite rilevanti. Anche su PS5 bisognerà aspettare un periodo successivo per avere i primi grossi nomi dell'autunno, ossia Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2. Si pensa che non sia un caso, perché il rischio è che Starfield produca un po' l'effetto Elden Ring, ossia prosciughi lo spazio di discussione per tutti gli altri giochi.