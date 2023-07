Starfield: alto numero di preordini ha fatto infuriare i giocatori PC che non si fidano di Bethesda

Un gruppo ben nutrito di giocatori PC è infuriato con quelli che hanno prenotato Starfield . Il motivo? Non si fidano di Bethesda e, visti i problemi di molte versioni PC di giochi recenti (pensate a The Callisto Protocol , Star Wars Jedi: Survivor o The Last of Us Parte 1 , tanto per fare qualche nome a caso), ritengono che nessuno dovrebbe preordinare più nulla per lanciare un messaggio agli editori.

Il caso Starfield

Un post dedicato alla questione su Reddit sta letteralmente esplodendo di commenti, che attualmente sono più di 2.000. Il titolo è decisamente indicativo e chiarisce subito il punto: "Perché la gente sta preordinando? Non abbiamo imparato la lezione?"

Nei commenti viene fatto notare come Starfield sia tra i giochi più venduti su Steam dall'apertura dei preordini, dimostrazione del fatto che i giocatori non hanno capito come farsi sentire per i problemi avuti da molti giochi negli scorsi mesi.

In tanti dei partecipanti alla discussione però, hanno sottolineato come si stia parlando di uno dei giochi più attesi degli ultimi anni e hanno anche evidenziato che le discussioni sul web spesso non rappresentano l'intero mondo dei videogiochi. Ad esempio in un commento possiamo leggere: "Vorrei solo ricordare che la maggior parte delle persone è semplicemente all'oscuro della maggior parte delle controversie del mondo dei videogiochi e/o non gliene frega un ca**o." Un altro commento è sullo stesso tono: "Non tutti sono su Reddit, a molti semplicemente non importa e alcuni di noi sono degli ipocriti."

Insomma, la questione è diventata un grosso flame, con entrambe le parti che stanno dibattendo sulla situazione. E voi, preordinerete Starfield? Oppure aspetterete di sapere com'è prima di acquistarlo?