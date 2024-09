R-Type Tactics I • II Cosmos è stato nuovamente rinviato su PC e console, ecco la nuova finestra di lancio

Granzella ha annunciato l'ennesimo rinvio per R-Type Tactics I • II Cosmos. Non uscirà più durante l'autunno come precedentmente indicato, con la nuova finestra di lancio fissata a un generico 2025 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, tramite Steam ed Epic Games Store.

L'uscita della raccolta di remake era inizialmente prevista per l'estate del 2023, poi è stata posticipata al 2024, quindi è stata fissata per l'autunno del 2024 e ora è stata nuovamente posticipata , con l'annuncio che è arrivato con un breve post su X dove l'editore si scusa con i fan per questo nuovo ritardo.