Martyn Ware dice no a GTA 6: l'hit anni '80 Temptation non sarà nel gioco, Rockstar Games offre troppo poco

GTA 6 come da tradizione della serie avrà una ricca e variegata colonna sonora di brani moderni e non che i giocatori potranno ascoltare alla radio mentre sfrecciano tra le strade di Vice City. Tra queste a quanto pare non ci sarà l'hit degli anni '80 Temptation degli Heaven 17 . Il motivo? A detta del fondatore Martyn Ware Rockstar Games ha fatto un'offerta troppo bassa per assicurarsi la licenza della canzone.

Le parole di Martyn Ware

"Di recente sono stato contattato dai miei editori per conto di Rockstar Games in merito alla possibilità di utilizzare Temptation in Grand Theft Auto 6", ha scritto Ware su X. "Naturalmente ero emozionato per l'immensa somma di denaro che stava per arrivare, scorro fino in fondo all'email relativa all'offerta e... era di 7.500 dollari, per l'acquisizione di qualsiasi royalties dal gioco, per sempre... Ah, ma pensa alla visibilità... Andate a farvi fottere"

Nel frattempo i giocatori stanno attendendo con grande impazienza delle novità su GTA 6 da parte di Rockstar Games e in particolare una data di uscita precisa, dato che al momento il gioco è previsto per un generico autunno 2025 su PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo delle voci di corridoio affermano che Sony avrebbe stretto un accordo con Take-Two per assicurarsi il marketing del gioco per spingere PS5 e PS5 Pro.