Warhammer 40.000 Space Marine 2 analizzato da Digital Foundry, tra PS5 e Xbox Series X c'è un chiaro vincitore

Ma andiamo per gradi. Su PS5 e Xbox Series X Warhammer 40.000: Space Marine 2 offre due preset grafici . Quello Qualità presenta una risoluzione nativa che oscilla tra i 1080p e i 1440p, upscalata in 4K tramite FSR 2, mentre con quello Performance la risoluzione nativa scende in un range tra i 720p e i 1080p. Su Series S c'è un unico preset a 30 fps con risoluzione nativa a 720 - 1080p, upscalata a 1440p.

La modalità Performance su console lascia a desiderare

Purtroppo la modalità Performance, o Speed che dir si voglia, non soddisfa su nessuna console, con il gioco che fatica a mantenere i 60 fps. Tuttavia, da questo punto di vista ci sono differenze marcate tra PS5 e Xbox Series X. La prima fatica a rimanere nel range dei 50 - 60 fps quando ci sono più nemici a schermo e nelle situazioni con decine e decine di unità nemiche il framerate scende addirittura sotto i 40 fps. Anche su Xbox Series X si presentano dei cali, ma rispetto a PS5 la console di Microsoft mediamente ha un vantaggio di più di 10 fps.

Per Digital Foundry in entrambi i casi il problema è l'elevato numero di nemici a schermo di Warhammer 40.000: Space Marine che mette in grande difficoltà le CPU delle due console, mentre non riesce a capacitarsi delle nette differenze prestazionali tra PS5 e Xbox.

Ovviamente il PC è la piattaforma potenzialmente migliore in base alla componentistica, ma anche in questo caso Digital Foundry consiglia di armarsi di una CPU carrozzata, visto che quelle di fascia bassa o datate le performance possono essere molto instabili come su console.

Il lancio globale di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è fissato al 9 settembre, ma chi ha acquistato la versione Gold o Ultra del gioco ha già iniziato a giocare dal 5 settembre. Su Steam il gioco ha superato il picco dei 130.000 giocatori a poche ore dal lancio, con tantissime recensioni negati da parte degli utenti.