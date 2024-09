Il cosplay della Regina Marika di Elden Ring da Kalinka Fox punta all'eternità

Il cosplay della Regina Marika di Elden Ring realizzato da Kalinka Fox ritrae l'immortale sovrana dell'Interregno in una posa diversa dal solito, in qualche modo fragile e terribilmente umana a dispetto della sua natura divina.

Un successo straordinario

Capace di totalizzare vendite per oltre 25 milioni di copie, Elden Ring è poi stato ulteriormente spinto dall'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, che ha rilanciato la popolarità e la diffusione del gioco per fargli raggiungere traguardi ancora più importanti.

Il mondo di Elden Ring, che FromSoftware ha creato in collaborazione con George R.R. Martin, non ha mancato di appassionare milioni di persone, che si sono naturalmente affezionate ai suoi tanti personaggi, fra cui appunto Marika l'Eterna.

Inevitabilmente, alla regina sono stati dedicati diversi cosplay, ad esempio quello di Jessica Nigri, quello di peachmilky, quello di jannetincosplay e quello di aleksandrareil.