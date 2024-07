La Regina Marika di Elden Ring incanta nel cosplay firmato da aleksandrareil

Tantissimi cosplayer hanno approfittato del lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree per vestire i panni dei personaggi più iconici dell'universo ricco di fascino creato dagli sviluppatori di FromSoftware. Tra questi oggi vi mostriamo il cosplay di Marika realizzato da aleksandrareil.

Marika è un personaggio centrale nella ricca, profonda e complicata lore di Elden Ring. Come rappresentante della Volontà Superiore e Divinità, ha plasmato la storia dell'Interregno, inclusa la frantumazione dell'Anello Ancestrale, che ha messo in moto gli eventi che portano il giocatore a viaggiare in una landa desolata ricca di segreti e pericoli alla ricerca delle Rune Maggiori. Queste, tra l'altro sono in possesso dei semi-dei, ovvero i figli di Marika avuti da Godfrey e Radagon.