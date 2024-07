La serie TV di Halo è stata cancellata da Paramount+, Xbox starebbe cercando un partner per la terza stagione

Come un fulmine a ciel sereno, Paramount+ ha comunicato la cancellazione della serie TV in live-action di Halo dopo due sole stagioni. Stando alle fonti del portale Deadline, al momento la divisione Xbox, 343 Industries e Amblin Television stanno cercando un nuovo partner per proseguire la serie con una terza stagione.

La notizia da prima è stata lanciata dal portale Variety e successivamente confermata da un portavoce di Paramount+, che ha riferito: ""Paramount+ può confermare che Halo non andrà avanti con una terza stagione . Siamo estremamente orgogliosi di questa serie ambiziosa e vorremmo ringraziare i nostri partner di Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, ai suoi colleghi produttori esecutivi, all'intero cast guidato da Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief e all'incredibile troupe per il loro eccezionale lavoro. Auguriamo a tutti il meglio per il futuro".