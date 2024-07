L'FTC bacchetta Microsoft per i rincari di Xbox Game Pass, è uno dei “danni ai consumatori” che voleva evitare

La Federal Trade Commission (FTC) ha riferito che i recenti aumenti di prezzo per Xbox Game Pass annunciati da Microsoft sono "esattamente il danno ai consumatori" che aveva provato a fermare contrastando l'acquisizione di Activision Blizzard.

Come probabilmente saprete, l'acquisizione della compagnia di Irvine non è stata proprio semplicissima per Microsoft, che ha trovato una forte resistenza da parte degli organi di antitrust inglesi e statunitensi, con i secondi che non hanno intenzione di demordere, nonostante la sconfitta in tribunale. Infatti, poche ore fa l'FTC ha depositato un documento alla Corte d'Appello degli Stati Uniti che mira proprio agli aumenti di prezzo in arrivo per il Game Pass, accusando Microsoft di aver degradato la qualità del servizio, in particolar modo riferendosi al tier console, che verrà sostituito da uno più costoso e con meno vantaggi.