L'open beta di Concord pare stia registrando numeri bassissimi su Steam

Numeri molto più bassi di altri giochi live service

Giusto per fare un paragone, Concord non è neppure riuscito ad avvicinarsi ai numeri della beta di Exoprimal, che ha registrato un picco di 9.510 giocatori durante i test a iscrizione libera, e di certo non parliamo di uno dei titoli più popolari degli ultimi tempi. Il confronto diventa ancor più pesante prendendo in esame un altro sparatutto multiplayer come The Finals, che ha registrato un record di 267.874 giocatori simultanei su Steam.

I numeri dell'open beta di Concord su SteamDB

Insomma, sembrerebbe che per il momento ci sia scarsissimo interesse per Concord, almeno su PC. Infatti, non conosciamo i numeri di affluenza su PS5, che potrebbero essere ben superiori. Si tratta comunque di un dato preoccupante, considerando che la pubblicazione è in programma per il 23 agosto, con Sony dunque che ha poco più di un mese per cercare di invertire la tendenza, pubblicizzando al meglio il gioco nel tentativo di attirare quanti più giocatori possibili sui server al lancio. A proposito, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni dopo aver provato Concord.