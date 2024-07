Un trailer di Dragon Ball Daima svela il mese di uscita del nuovo anime con Goku tornato bambino

Toei Animation ha pubblicato pochi minuti fa un nuovo trailer di Dragon Ball Daima , la nuova serie animata che vede Goku e compagni tornati bambini in nuove avventure su pianeti alieni. Non solo, il filmato svela il mese dell'inizio della messa in onda dell'anime, fissata a ottobre di quest'anno.

Che cos'è Dragon Ball Daima?

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Daima è una nuova serie animata che racconterà una storia originale e inedita, in cui Goku, Vegeta e compagni sono tornati bambini a causa di una cospirazione, e per sistemare le cose dovranno partire all'avventura in nuovi mondi. La serie è un omaggio alle prime storie di Dragon Ball per festeggiare il 40esimo anniversario del manga e non a caso rivediamo Goku utilizzare in combattimento il mitico bastone Nyoi.

Si tratta anche dell'ultimo lavoro del compianto Akira Toriyama, scomparso a inizio marzo, che ha contribuito alla storia principale e il design dei personaggi. Per saperne di più in merito non ci resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali da parte di Toei Animation, che speriamo non si facciano attendere troppo a lungo. Nel frattempo stando a dei dataminer, pare che siano in lavorazione dei DLC per Dragon Ball Z: Kakarot dedicati proprio alle nuove avventure di Goku e compangni in Dragon Ball Daima.