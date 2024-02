Halo, la Stagione 2 della serie TV ha il 92% di recensioni positive su Rotten Tomatoes

Le opinioni della stampa

Cosa dicono esattamente le recensioni della Stagione 2 di Halo? Si parla di un'ottima intensità e di presupposti solidi per i primi episodi, pur non sapendo come la storia andrà avanti: per il momento è un giudizio preliminare, quello che è stato espresso dalla stampa.

I miglioramenti rispetto alla prima stagione sono stati sottolineati da diverse testate, sia nella resa delle sequenze d'azione che, soprattutto, nella caratterizzazione dei personaggi e della lore, pur al netto di alcune incertezze.