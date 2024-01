Halo, la serie TV: i fan vogliono che Master Chief indossi l'elmo

La seconda stagione della serie TV di Halo si avvicina a grandi passi e i fan stanno esprimendo a gran voce sui social il desiderio che gli autori dello show rivedano un elemento chiave, facendo sì che Master Chief indossi l'elmo.

Lo scorso anno 343 Industries ha spiegato perché Master Chief toglie l'elmetto nella serie televisiva, ma ciò non ha impedito agli appassionati della saga videoludica di criticare aspramente tale scelta, che a loro avviso snatura il personaggio.

Ebbene, con l'arrivo dei nuovi episodi la polemica è stata rilanciata su Reddit, con alcuni post molto popolari in cui ci si chiede come mai il reparto marketing di Microsoft non si renda conto di quanto sia sbagliato mostrare Master Chief spesso e volentieri a volto scoperto.