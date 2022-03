Halo, 343 spiega perché Master Chief toglie l'elmetto nella serie televisiva

Come probabilmente avrete sentito, Master Chief si toglie spesso e volentieri l'elmetto nella serie televisiva di Halo, e dopo le critiche dei fan 343 Industries ha deciso di spiegare i motivi di tale decisione.

Protagonista di un lancio da record su Paramount+, la serie di Halo si prende alcune libertà artistiche rispetto ai giochi, attingendo talvolta agli altri media legati al franchise.

"Per i fan del nostro universo esteso, che hanno letto The Fall of Reach e altri media focalizzati sulla figura di Master Chief, il fatto che il personaggio si tolga l'elmetto non è qualcosa di inedito: romanzi e fumetti hanno consentito spesso quel tipo di narrazione", si legge nel post dello studio.

"Si è trattato di un'interessante scelta creativa per la serie televisiva di Halo, visto che guardiamo alla tradizione del brand e ci sono opinioni contrastanti sul fatto che fosse lecito o meno farlo."

"Un momento del genere non rappresenta un punto della trama o finanche una rivelazione dell'aspetto di Master Chief, piuttosto un modo per raccontare la sua storia, e proprio per questo doveva essere qualcosa di significativo. Il che spiega anche come mai accade nel primo episodio: non è un colpo di scena, bensì una dichiarazione d'intenti."

Un modo per mostrare il lato umano del personaggio, insomma, che "pone le basi per una nuova storia di halo che verrà raccontata attraverso i prossimi otto episodi e verterà su concetti come l'identità e la scoperta di sé (...), su cosa significhi davvero essere umani."