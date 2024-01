Daredevil: Born Again, Deborah Ann Woll ed Elden Henson torneranno per un insider

Deborah Ann Woll ed Elden Henson torneranno a interpretare i ruoli di Karen Page e Foggy Nelson nella serie televisiva Daredevil: Born Again, stando a quanto riferito dal noto insider Jeff Sneider.

Probabilmente non si tratta di un caso, se consideriamo che nei giorni scorsi Daredevil e i Defenders sono diventati canonici nel Marvel Cinematic Universe, insieme al Punisher di Jon Bernthal e chiaramente a tutti i personaggi presenti all'interno degli show prodotti da Netflix.

Inizialmente i due attori avevano annunciato di non far parte del cast della nuova serie dedicata al diavolo di Hell's Kitchen per via di concomitanti impegni, ma la ripartenza del progetto con il licenziamento di tutti gli sceneggiatori scelti in un primo momento ha evidentemente cambiato le cose.