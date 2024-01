Echo, un trailer conferma che la serie Netflix di Daredevil è canonica nel MCU

L'ultimo trailer di Echo conferma che la serie Netflix di Daredevil è canonica nel Marvel Cinematic Universe: un risvolto inaspettato, che apre a svariate nuove possibilità per il ritorno di Matt Murdock.

Come ricorderete, abbiamo avuto modo di rivedere il personaggio creato da Stan Lee e Bill Everett nella serie di She-Hulk, qualche tempo fa, dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home che confermava la volontà di Disney di riproporre l'interpretazione di Charlie Cox.

Dopodiché è stato messo in cantiere uno show, Daredevil: Born Again, pensato come una sorta di soft reboot per il personaggio, anche per via di numerose defezioni nel cast che aveva caratterizzato il Daredevil di Netflix.