Threads: il CEO è al lavoro per limitare le raccomandazioni di contenuti di bassa qualità

Questo aumento di contenuti di bassa qualità nel feed di Threads non è un problema isolato; non è la prima volta che le app social affrontano problemi simili.

In risposta a una domanda durante un video condiviso venerdì, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha riconosciuto la circostanza e si è scusato per le "raccomandazioni di bassa qualità" su Threads, dichiarando che il team sta lavorando per risolvere questo problema.

Da notare che, come già detto, ciò rientra nell' evoluzione comune dei social network, in cui i contenuti controversi spesso ricevono maggiore visibilità, poiché generano interazioni da parte del pubblico.

Forse a causa della sua rapida crescita, grazie al recente lancio europeo , o per via dei continui aggiornamenti dei suoi sistemi, pare che Threads si trovi attualmente a fronteggiare questo genere di contenuti problematici.

La parole al CEO

Adam Mosseri ha confermato che i contenuti al limite delle linee guida sono diventati un problema per l'app, e il team sta attivamente cercando una soluzione

Un quadro generale emerge dalle parole del CEO di Meta, Mark Zuckerberg, riguardo a uno dei principali problemi dei social network: la propensione delle persone a interagire in modo eccessivo con contenuti sensazionalistici e provocatori.

Se non controllati adeguatamente, questi comportamenti, non del tutto nuovi e riscontrabili anche nei media tradizionali come le notizie via cavo e i tabloid, su grande scala possono danneggiare la qualità del dibattito pubblico e favorire la polarizzazione, compromettendo altresì la qualità dei servizi offerti dalla piattaforma.

Zuckerberg ha ammesso che gestire questa sfida è complicato.

Nonostante i criteri siano chiari su cosa è e non è permesso, quando un contenuto si avvicina al limite, le persone tendono in media a interagire di più con esso, anche se affermano di non gradirlo.

In definitiva, affrontare questo problema su vasta scala è tutt'altro che semplice.

Tuttavia, il team di Threads si impegna a migliorare l'algoritmo per favorire contenuti più rilevanti e meno controversi, cercando di bilanciare la permanenza degli utenti e il coinvolgimento sulla piattaforma, cercando al contempo di ridurre il rischio disinformazione.