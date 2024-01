Warcraft 2 ottiene un remake integrale da una mod di Warcraft 3: Reforged, trailer di lancio

Il video in questione riguarda la prima parte della campagna, intitolata "Tides of Darkness" e incentrata sull'Orda.

Warcraft: Chronicles of the Second War è un notevole progetto portato avanti da un gruppo di appassionati, che di fatto punta a una ricostruzione completa del secondo capitolo attraverso una mod di Warcraft 3: Reforged , che di fatto costituisce un remake di Warcraft 2 .

Un vero e proprio remake in varie parti

La copertina della prima parte di Warcraft: Chronicles of the Second War

Oltre ai livelli, il progetto Warcraft: Chronicles of the Second War prevede anche la presenza di scene d'intermezzo in-engine per raccontare la storia attraverso le fasi narrative, con dialoghi parlati da 1500 linee sia nel gioco che in queste cutscene.

Il team responsabile del progetto, LoreCraft Designs, sembra essere intenzionato a portare a termine quest'opera nel migliore dei modi e le caratteristiche annunciate sono davvero notevoli, considerando anche la presenza di una colonna sonora che riarrangia quella originale e varie altre caratteristiche.

Tra queste ci sono unità eroiche e anche alcuni cameo che faranno parte delle missioni, in modo da ravvivare la componente narrativa del gioco, la presenza delle risorse classiche di Warcraft 2 e combattimenti contro boss ispirati anche a World of Warcraft in termini di meccaniche.

La prima parte di LoreCraft Designs Warcraft: Chronicles of the Second War è dunque disponibile a questo indirizzo, in attesa di vedere come procederà il progetto nella sua interezza.