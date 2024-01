Assetto Corsa Competizione, Aris Vasilakos lascia Kunos Simulazioni

Non è dato sapere se l'addio di Vasilakos sia legato o meno ai licenziamenti annunciati da Digital Bros. per il 30% della sua forza lavoro . Nel video che trovate qui sotto, lo sviluppatore dice semplicemente di aver rassegnato le proprie dimissioni "dopo quindici anni straordinari e incredibili" presso Kunos.

Nessun problema per Kunos Simulazioni?

Nel suo messaggio di commiato, Aris Vasilakos ha tenuto a precisare che Kunos Simulazioni gode di ottima salute e "sta lavorando ai contenuti di simulazione di corsa più incredibili che abbiate mai visto. Credetemi quando dico che 2024 sarà incredibile. Sarete sbalorditi da ciò che verrà pubblicato."

Non è tutto: Vasilakos e il team hanno lavorato insieme al fine di creare una serie di modelli simulativi che possano in qualche modo compensare la sua assenza per i prossimi progetti dello studio, in attesa di un eventuale sostituto ugualmente capace.

Quello di Aris è tuttavia un addio al mondo dei giochi di guida, dopo venti anni di esperienza: d'ora in avanti lavorerà a una produzione molto ambiziosa che però appartiene a un genere completamente diverso, quello dei metaversi.