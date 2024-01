Daredevil ma non solo: i Defenders sono canonici nel Marvel Cinematic Universe

Inizialmente considerate non canoniche, come accaduto ad Agends of S.H.I.E.L.D. e ad altri show precedenti, le serie Netflix dedicate ai vari Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage, Danny Rand e finanche Frank Castle sono state inserite nell'apposita categoria del MCU sulla piattaforma Disney+. Anche in ordine cronologico, volendo.

La serie Netflix di Daredevil non è l'unica a essere entrata nel canon del Marvel Cinematic Universe : anche The Punisher e tutti i componenti dei Defenders hanno ricevuto il medesimo, sorprendente trattamento.

Un arricchimento anche di minutaggio

Come detto, le serie prodotte da Netflix su licenza ufficiale Marvel sono state sei in totale, considerando anche il crossover The Defenders in cui gli eroi si ritrovavano a unire le proprie forze per affrontare un nemico comune.

Considerando le diverse stagioni girate, parliamo di un minutaggio pari a circa 161 ore di contenuti che vanno ad aggiungersi alla timeline del Marvel Cinematic Universe.