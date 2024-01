Silent Hill 2 Remake: il CEO di Bloober Team crede che la campagna marketing sia vicina

Babieno ha parlato con la testata polacca Bankier.pl e ha affermato che la campagna marketing è in preparazione e che inizierà presto . Va però precisato che ha presentato l'informazione come una sua supposizione. In ogni caso, considerando la posizione da lui ricoperta, possiamo supporre che abbia una visuale migliore sui lavori di Silent Hill 2 remake di molti altri e quindi possiamo fidarci di quanto dice.

Il remake di Silent Hill 2 è tornato al centro dell'attenzione dei fan negli ultimi tempi, perlopiù grazie al fatto che Sony ha pubblicato un trailer nel quale si afferma che il gioco fa parte dei prodotti PS5 in uscita nel corso del 2024 . L'informazione non è stata confermata da Konami, ma potrebbe esserlo a breve visto che il CEO di Bloober Team - Piotr Babieno - ha affermato che la campagna marketing del gioco horror dovrebbe iniziare molto presto.

Non solo Silent Hill 2 per Bloober Team

Il remake di Silent Hill 2 non è l'unico progetto in cantiere presso lo studio di sviluppo polacco. Secondo il CEO di Bloober Team, Project C - ovvero la nuova IP sviluppata in collaborazione con Private Division - riceverà ulteriori dettagli nella prima metà dell'anno. Lo studio ha in programma novità anche per il resto dell'anno, quindi ci saranno ulteriori sorprese.

Recenti report affermano che Silent Hill 2 è nelle fasi finali dello sviluppo e che il team sta spostando personale su altri progetti. Pare quindi sempre più credibile che il gioco arrivi nel 2024. Le piattaforme confermate sono PC e PlayStation 5.