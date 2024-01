Sony svela i migliori giochi PS5 del 2024 e conferma l'uscita di grandi titoli senza data

Sony PlayStation ha pubblicato un video nel quale mostra rapidamente i più importanti giochi in arrivo nel 2024 su PS5 . Vediamo la lista completa, che include anche dei giochi la cui data di uscita non era ancora stata confermata:

I nomi più rilevanti della lista di Sony PlayStation

Il sito ufficiale di PlayStation afferma: "Tutti i titoli in evidenza sono previsti in uscita nel 2024 al momento della pubblicazione [di questo editoriale]. Le date di uscita dei titoli non ancora pubblicati possono essere soggette a modifiche e possono variare a seconda della regione. Per informazioni più aggiornate, rivolgersi all'editore di riferimento."

Pur con tutte le clausole possibili, Sony afferma che attualmente giochi come Silent Hill 2 Remake e Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sono previsti per il 2024. Ufficialmente però non avevamo ancora ricevuto questa informazione. Ovviamente è possibile che vengano rimandati o che Sony li abbia inseriti per errore.

Il resto della lista di PlayStation è composta da giochi noti e le cui date di uscita sono state confermate per l'anno in corso.