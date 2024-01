The Readyverse è il metaverso ufficiale di Ready Player One: arriva nel 2024

Futureverse, società di tecnologia e contenuti per l'intelligenza artificiale e il metaverso, ha annunciato la costituzione di Readyverse Studios, co-fondata dai co-fondatori di Futureverse Shara Senderoff e Aaron McDonald, oltre che da Ernest Cline, romanziere e creatore del franchise Ready Player One, e Dan Farah, produttore cinematografico di Ready Player One.

Readyverse Studios sta costruendo la "destinazione definitiva per i fan per esplorare le loro storie e IP preferite nel metaverso", sfruttando il web3, i giochi e le esperienze del metaverso, la realtà aumentata e le tecnologie di realtà virtuale.

Nel 2024, Readyverse Studios pubblicherà "The Readyverse", una piattaforma interattiva dinamica di esperienze digitali interconnesse. Nel suo primo accordo, Readyverse Studios ha stretto una partnership con Warner Bros. Discovery per portare in esclusiva il franchise di Ready Player One nel metaverso di web3. Inoltre, Readyverse Studios mantiene i diritti esclusivi di web3 per tutte le future IP di Ernest Cline.

Altri marchi e franchise che si uniranno al Readyverse saranno annunciati prossimamente.