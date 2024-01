Star Citizen: in vendita il bundle Legatus 2953, costa ora 48.000 dollari

Non è la prima volta che accade una cosa del genere con Star Citizen: già. A partire dal 2018 era disponibile un bundle del genere, ma all'epoca costava ancora 27.000 dollari, un'inezia rispetto al prezzo raggiunto quest'anno dal pacchetto onnicomprensivo, praticamente pari a quello di una Tesla Model Y (vera), tanto per dirne una.

Per il cittadino stellare che non deve chiedere mai, Star Citizen ora propone in vendita il nuovo bundle Legatus 2953 al modico prezzo di 48.000 dollari , contenente una grande quantità di astronavi e contenuti vari.

Al modico prezzo di una Tesla Model Y

Star Citizen, un'immagine del gioco

Al di là del prezzo, bisogna anche dimostrare di essere degni di acquistare il bundle in questione: è infatti riservato solo a coloro che hanno già speso almeno 1000 dollari nel gioco, ovvero bisogna far parte del Chairman's Club, paletto d'ingresso certo non preoccupante per chi può prendere in considerazione un acquisto del genere.

Elementi del genere sono ovviamente delle particolarità molto esclusive, ma le transazioni all'interno di Star Citizen sembrano andare a gonfie vele, come dimostra il record di introiti registrato nel 2023, con $117,5 milioni raccolti.

Nel frattempo, Star Citizen ha raggiunto la fase alpha 3.21 e continua la sua lenta evoluzione: la prossima novità maggiore dovrebbe essere l'arrivo di Squadron 42, il modulo single player che dovrebbe essere ormai quasi pronto, almeno in termini di contenuti.