Final Fantasy 14 blocca temporaneamente la demolizione delle case dopo il terremoto in Giappone

Square Enix ha sospeso il processo di demolizione delle abitazioni in Final Fantasy 14, in seguito al terremoto che ha colpito la penisola di Noto in Giappone il giorno di Capodanno. Il terremoto, di magnitudo 7,6, ha lasciato migliaia di persone senza corrente e senza riparo.

Il sistema di case dei giocatori di Final Fantasy 14 ha un numero limitato di reparti su ogni server: per mantenerli aperti ai nuovi giocatori che desiderano acquistare proprietà virtuali, le case dei giocatori vengono rimosse se il giocatore non le ha visitate entro 45 giorni.

Square Enix sospende spesso questo limite in circostanze insolite e in caso di tragedie del mondo reale, quando è irragionevole aspettarsi che i giocatori si colleghino al videogioco. Durante il terremoto in Turchia e Siria dello scorso anno sono state applicate misure simili. La demolizione delle abitazioni è stata sospesa anche durante la pandemia di Covid-19 e prolungata durante l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.