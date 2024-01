La Casa di Carta: La Scelta, tutto sul videogioco narrativo targato Netflix

Quando Netflix annunciò l'intenzione di includere videogiochi mobile nel suo abbonamento, in pochi credevano che il progetto sarebbe veramente decollato. Dopo alcune acquisizioni (tra cui Night School, lo studio di sviluppo della serie Oxenfree) e un massiccio allargamento del catalogo per includere grandi successi come Hades e Death's Door, la piattaforma di streaming sembra più determinata che mai a puntare non solo sui videogiochi in generale, ma sulla trasformazione in prodotti interattivi delle sue proprietà intellettuali di maggiore successo.

Questa sembra essere stata la strategia che ha portato allo sviluppo e alla pubblicazione del nuovo videogioco della Casa di Carta, serie televisiva che ha riscosso un successo planetario e che ha generato diversi prodotti paralleli. "Dal lancio della sezione videogiochi nel 2021 cerchiamo di creare un Netflix per tutti e con qualcosa per tutti" ha detto Sarah Springwater, direttrice della narrativa per il gioco della Casa di Carta. "L'obiettivo - continua - è avere 90 titoli entro la fine dell'anno con un'attenzione particolare su quelli nati dai nostri show più popolari".

L'occasione per incontrare Springwater è stata la presentazione di La Casa di Carta: La Scelta, in cui abbiamo scoperto nuovi dettagli sulla storia e sui protagonisti del nuovo videogioco tie-in pubblicato da Netflix. Essendo un gioco pensato per dispositivi mobile non aspettatevi uno sparatutto alla Payday ma crediamo che il formato scelto potrebbe fare molto piacere ai fan della serie TV perché, in base alle loro scelte, verranno sbloccati diversi finali alternativi.