Prince of Persia: The Lost Crown, un trailer mostra le opzioni di accessibilità

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video di Prince of Persia: The Lost Crown, in questo caso incentrato sulle opzioni di accessibilità che sembrano piuttosto numerose, rendendo il gioco in grado di essere fruito da una notevole quantità di persone.

Come riferito da Rémi Boutin, game designer responsabile del nuovo capitolo, l'accessibilità è stata pensata come un elemento importante del gioco, progettata già nelle fasi iniziali dello sviluppo, come a voler approcciare la visione creativa da diversi punti di vista.

L'idea era soprattutto garantire la possibilità di esplorare il gioco senza dover necessariamente sottostare alla preoccupazione di un tasso di sfida eccessivamente elevato, inoltre fornendo anche strumenti per orientarsi all'interno dell'ampia mappa che potrebbe risultare frustrante.