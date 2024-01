Prince of Persia The Lost Crown: i requisiti PC, risoluzione e frame su console svelati

Infine, ecco i requisiti ultra per giocare in 3840 x 2160 a 60 FPS con qualità grafica ultra:

Passiamo ora ai requisiti raccomandanti per giocare in 2560 x 1440 a 60 FPS con qualità grafica alta:

Ubisoft ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Prince of Persia The Lost Crown , che ricordiamo sarà disponibile su Epic Games Store e Ubisoft Store. Ha inoltre indicato risoluzione e frame rate delle versioni console,

Prince of Persia The Lost Crown su console, risoluzione e frame rate

Infine, sono state indicate risoluzione e frame rate previste per Prince of Persia The Lost Crown su console.

Switch offre 60 FPS a 720p (portatile) e 1080p (TV), mentre Xbox Series X e PS5 possono eseguire il gioco fino a 120 FPS (con un televisore o un monitor a 120Hz) con risoluzione 4K. Xbox Series S offre 60 FPS a 1440p, mentre PS4 Pro e Xbox One X possono eseguire il gioco a 60 FPS in 4K. Infine, PS4, Xbox One e Amazon Luna offrono 60 FPS a 1080p.

Abbiamo anche visto il trailer che mostra ambientazione e mostri di Prince of Persia The Lost Crown.