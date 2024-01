Netflix, ecco cosa hanno guardato gli italiani nell'ultima settimana del 2023

Tra le serie TV che resistono da più tempo su Netflix troviamo Odio il Natale (9 settimane per la prima stagione, 4 settimane per la seconda). Tra le novità invece vi sono La Casa di Carta Berlino, Ricky Gervais Armageddon, La Creatura di GyeonSeong e il fuoco del camino di betulla.

I film più visti su Netflix a fine 2023

Per quanto riguarda invece i film, la classifica dei più visti tra il 25 e il 31 dicembre 2023 è composta come segue:

Rebel Moon Parte 1 Figlia del fuoco Top Gun Maverick Il mondo dietro di te Pretty Woman Un vampiro in famiglia Illumination presenta: Il Grinch The Batman La fabbrica di cioccolato Cambio tutto! Il Grinch

Le uniche novità della settimana per Netflix sono Pretty Woman e Un vampiro in famiglia. Il resto della classifica è composto da ritorni delle precedenti settimane. La Top 10 è dominata in particolar modo da Il Grinch, in versione animata (7 settimane) e live action (4 settimane). Anche Il mondo dietro di te resiste da un mese.

Vi lasciamo per confronto alla classifica della precedente settimana.