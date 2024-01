Twitch proibisce completamente la nudità implicita: le nuove regole

Twitch ha rilasciato un nuovo aggiornamento delle sue linee guida sui contenuti sessuali sulla piattaforma di video streaming. Le nuove regole vietano la "nudità implicita", con effetto immediato.

Angela Hession, Chief Customer Trust Officer di Twitch, ha scritto in un post sul blog a proposito dell'aggiornamento che, anche se alcuni streamer che hanno partecipato al "meta" della nudità implicita hanno correttamente etichettato i loro contenuti come a tema sessuale, nascondendo quei video dalla homepage di Twitch, gli spettatori possono comunque imbattersi in anteprime suggestive durante la navigazione del sito.

Il nuovo aggiornamento delle norme sull'abbigliamento di Twitch recita come segue: "Non permettiamo agli streamer di essere completamente o parzialmente nudi, inclusa l'esposizione di genitali o natiche. Non permettiamo nemmeno agli streamer di suggerire di essere completamente o parzialmente nudi, incluso, ma non solo, coprire i seni o i genitali con oggetti o barre di censura. Non è consentito mostrare i contorni visibili dei genitali, anche se coperti. La trasmissione di minori nudi o parzialmente nudi è sempre vietata, indipendentemente dal contesto".

Le persone che si presentano come donne devono coprire i capezzoli e fare attenzione a non esporre la parte inferiore del seno; tuttavia, non ci sono restrizioni sulla scollatura "a condizione che questi requisiti di copertura siano soddisfatti e che sia chiaro che lo streamer indossa abiti".

Tutti gli altri devono coprire l'area che va dai fianchi alla parte inferiore del bacino e dei glutei.