Nexon è stata multata di €8,1 milioni per aver manipolato le casse premio di due giochi

Nexon Korea Corp., sviluppatore di giochi online, è stato multato per 11,6 miliardi di won (8,1 milioni di euro) per aver presumibilmente ingannato i suoi clienti sugli oggetti di gioco dei suoi titoli online MapleStory e Bubble Fighter, secondo quanto dichiarato dalla Korea Fair Trade Commission (KFTC). In risposta all'annuncio, Nexon ha dichiarato di aver accettato la decisione della commissione, ma che prenderà in considerazione la possibilità di impugnarla o di portare la questione in tribunale.

L'organismo antitrust ha dichiarato che Nexon, il maggiore azionista di Nexon Games Co., ha abbassato arbitrariamente la probabilità che i giocatori estraggano oggetti di valore (detti Cubi) e ha fissato a zero la probabilità di vincere alcuni di questi, senza preavviso.

Un Cubo è un pezzo di equipaggiamento a pagamento che ripristina o potenzia il potenziale dell'equipaggiamento indossato dai personaggi del gioco. Ogni Cubo ha diversi livelli di potenziale.