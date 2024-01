Dragon's Dogma 2: video gameplay da 18 minuti mostra le quattro classi iniziali

IGN USA ha pubblicato un video gameplay da 18 minuti su Dragon's Dogma 2 nel quale possiamo vedere in azione i vari archetipi di personaggi controllabili dal giocatore. Parliamo del Mago, del Guerriero, del Lottatore e del Ladro.

Il video, che trovate qui sotto, inizia con il Lottatore che è armata di spada e scudo. Si tratta probabilmente di una delle classi più equilibrate. Vediamo lo scontro con un ciclope, anche con la classe del Ladro, che usa due pugnali e ha il vantaggio dell'agilità.

Si passa poi al Guerriero, che usa uno spadone per colpire con forza e infliggere grandi danni. Passiamo infine al Mago, che è in grado di usare una staffa per attaccare dalla distanza con gli elementi.