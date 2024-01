Overwatch 2, il cosplay di D.Va da nymphahri sembra una statuina

nymphahri ha realizzato un nuovo cosplay di D.Va che sembra una statuina: il personaggio di Overwatch 2 è stato interpretato dalla modella italiana in maniera impeccabile e l'abile fotografo dietro lo scatto ha pensato al resto.

Costume, makeup e acconciatura sono perfetti, ma in questo caso è chiaramente il post-processing a fare tutta la differenza del mondo, in un sapiente mix di elementi digitali e reali che vanno appunto a costruire la composizione.

A proposito di Overwatch 2, pochi giorni fa un ex sviluppatore ha rivelato che Bobby Kotick boicottò il lancio del gioco su Steam e ciò potrebbe aver contribuito all'accoglienza non proprio entusiastica riservata allo sparatutto Blizzard sulla piattaforma Valve.