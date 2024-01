Samsung Odyssey OLED G8, G6 e G9: i nuovi monitor da gaming annunciati al CES 2024

I primi dettagli

Samsung Odyssey OLED G9

I tre monitor da gaming OLED annunciati da Samsung vantano tutti il supporto alla tecnologia OLED Glare-Free per ridurre al minimo i riflessi della luce, il sistema VESA DisplayHDR True Black 400 per dettagli incredibili e colori vividi a prescindere dal contenuto visualizzato, e infine AMD FreeSync Premium Pro per giocare in HDR in maniera fluida e a bassa latenza.

La connettività dei display è completa, con due porte HDMI 2.1, un hub USB e un ingresso DisplayPort 1.4. I supporti VESA e un sistema regolabile in altezza (HAS) con diversi punti di controlllo per l'inclinazione e la rotazione garantiranno maggiore comfort e praticità d'uso.

Su Odyssey OLED G9 e G8 è presente la funzionalità Multi Control per una connettività dinamica fra i dispositivi: il sistema consente agli utenti di trasferire immagini e/o testo fra il monitor e altri dispositivi Samsung fra cui Galaxy Book, tablet o smartphone, così da rendere più veloce ed efficiente il processo lavorativo.

Fra le altre caratteristiche spiccano Samsung SmartThings Hub, le piattaforme Samsung Smart TV e Samsung Gaming Hub, nonché un design sottile in metallo con tecnologia Core Lightning+, che emette luce ambientale dal retro del monitor per una maggiore immersione nell'intrattenimento.