Apex Legends x Final Fantasy 7 Rebirth: trailer, data e contenuti dell'evento cross-over

Al posto della Battaglia Royale non classificata sarà disponibile in Apex Legends un Takeover speciale in cui i giocatori utilizzeranno le Materia, la Buster Sword R2R5 e non solo, ovvero oggetti e armi provenienti da Final Fantasy 7 Rebirth .

Il trailer del cross-over tra Apex Legends e Final Fantasy 7 Rebirth

La Buster Sword ha attacchi leggeri e pesanti, uno scatto e una funzione per bloccare e ridurre i danni. Tutte queste azioni caricano l'indicatore di Limit Break che può scatenare la mossa speciale l'Omnislash. Le Materia appaiono in modo casuale e tramite i Cactuar Ticks, fornendo effetti passivi come il recupero di HP attraverso i danni, l'analisi della salute di un nemico e non solo. Solo certe armi però permettono l'uso delle Materia

Ci sono 36 cosmetici da raccogliere tramite gli Event Pack, tra cui set di adesivi, skin iconiche per Horizon e Newcastle, e la Buster Sword R5 come cosmetico Mythic Melee che può essere equipaggiato universalmente su tutti i personaggi. Non ha effetti speciali o abilità.

Raccogliendo tutti i cosmetici si otterrà la One-Winged Angel Death Box, che fornisce un nuovo cosmetico che ogni personaggio può equipaggiare.