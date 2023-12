Prince of Persia: The Lost Crown, video presenta il mondo di gioco

Prince of Persia: The Lost Crown è protagonista di un nuovo video diario realizzato da Ubisoft, in cui viene illustrato il mondo di gioco che avremo modo di esplorare durante la campagna di questa nuova, promettente avventura.

A brevissima distanza dal trailer del gameplay, Prince of Persia: The Lost Crown torna dunque a mostrarsi anche per mettere in chiaro la propria struttura in stile metroidvania, che ci vedrà sbloccare nuove abilità per raggiungere zone in precedenza inaccessibili.

Prima di soffermarsi sull'ambientazione, ad ogni modo, il video riassume gli eventi che portano il protagonista ad affrontare la propria missione e a esplorare scenari spesso insidiosi, pieni di trappole e nemici da combattere.