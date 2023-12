Dota 2: Valve sta spedendo dei ban permanenti dentro a dei pacchi natalizi

Sviluppatori sempre più creativi

Il momento del ban di Venne

Valve non è la prima che trolla gli utenti molesti con iniziative estemporanee come questa. Ad esempio gli sviluppatori di Call of Duty: Warzone hanno punito molti cheater tagliando i loro paracadute così che non possano raggiungere il terreno vivi, mentre Rockstar Games ha fatto letteralmente esplodere alcuni cheater di GTA Online.

Valve però ha raggiunto il livello successivo, incartando i ban permanenti dentro a dei simpatici pacchi natalizi.

L'iniziativa stagionale è stata scoperta da Mason Venne, giocatore professionista di Dota 2 che, aprendo il gioco su Steam, ha trovato un regalo da parte di Valve. Babbo Newell però non gli ha portato niente di buono. In effetti anche il carbone vero sarebbe stato preferibile in questo caso, visto che aprendolo ci ha trovato del carbone tossico ed è stato bannato a tempo indeterminato per "smurfing", ossia giocare con un account secondario per bypassare le regole del matchmaking legate all'abilità dei giocatori. Naturalmente Venne non è il solo ad aver ricevuto il presente di Valve. Il subreddit di Dota2 è pieno di segnalazioni simili.

Valve aveva accennato ai "regali" nell'aggiornamento Frostvirus 2023, che quindi dovrebbero essere limitati a Dota 2. Difficilmente gli utenti Steam riceveranno dei regali simili in caso di ban, ma non si può mai dire.

Lo smurfing è una piaga dei giochi multiplayer online, che vede alcuni giocatori molto forti rovinare il gioco ai novizi travestendosi da novizi a loro volta per umiliarli. A settembre Valve ha annunciato di aver bannato 90.000 account di Dota 2 per smurfing.