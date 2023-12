Baldur's Gate 3 è il gioco più venduto su Xbox, in questo momento

Il CEO di Larian ha spiegato che Baldur's Gate non arriverà su PC e Xbox Game Pass proprio per l'esigenza di vendere il titolo a prezzo pieno , e a quanto pare questa strategia sta ripagando lo studio belga.

Baldur's Gate 3 in questo momento è il gioco più venduto su Xbox : a quanto pare il grande successo dell'RPG targato Larian Studios non si è esaurito su PC e PS5, bensì ha trovato ulteriore conferma anche sulla piattaforma Microsoft.

Un cerchio che si chiude

Disponibile anche su Xbox Series X|S dallo scorso 8 dicembre, Baldur's Gate 3 ha fatto molto bene sia su PC che su PS5, dunque l'arrivo sulle console Microsoft rappresenta per molti versi la chiusura di un cerchio.

Peraltro, in contemporanea con il lancio su Xbox Baldur's Gate 3 è stato premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2023, confermando lo straordinario riscontro anche da parte della critica.