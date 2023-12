Light No Fire batte Marvel's Blade, è suo il trailer più visto dei The Game Awards 2023

Il trailer di Light No Fire, il nuovo titolo di Hello Games, ha battuto quello di Marvel's Blade e si è imposto come il più visto dei The Game Awards 2023 con ben 9,8 milioni di visualizzazioni.

Un vero open world, Light No Fire ha generato un grande entusiasmo anche sulla base del lavoro che il team di Sean Murray ha fatto per trasformare No Man's Sky nel gioco che avrebbe dovuto essere.

Torniamo però ai numeri: l'altrettanto ben accolto trailer di annuncio di Marvel's Blade ha totalizzato 4,3 milioni di visualizzazioni, superando il trailer di God of War Ragnarok: Valhalla con i suoi 3,8 milioni di visualizzazioni.