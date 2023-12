Avatar: Frontiers of Pandora è molto bello anche su PS5 e Xbox, dice Digital Foundry

Quest'ultima è stata definita dalla redazione della testata inglese come uno dei giochi più impressionanti dell'anno grazie alle tecnologie che il team di sviluppo ha impiegato per portare la flora e la fauna di Pandora sullo schermo in maniera fedele e convincente .

Avatar: Frontiers of Pandora è molto bello da vedere anche su PS5 e Xbox Series X|S , stando alla nuova analisi tecnica di Digital Foundry : il titolo di Massive Entertainment supporta il ray tracing su console, anche Series S, pur scendendo ovviamente a compromessi rispetto alla versione PC.

Risoluzione e prestazioni

Molto bello anche su console, dunque, ma come si comporta il gioco in questo contesto? In tutti i casi viene impiegata una risoluzione dinamica con valori reali abbastanza sacrificati su PS5 e Xbox Series X: fra 864p e 1260p nella modalità a 60 fps, fra 1296p e 1800p nella modalità a 30 fps, che però vengono efficacemente scalati a 4K utilizzando la FSR 2 di AMD.

Xbox Series S, come detto, deve limitarsi un po' e quindi l'unica modalità a 30 fps gira fra i 720p e i 1080p, anche qui con FSR 2 per un aumento artificiale del pixel count. Per quanto riguarda invece le prestazioni, le ammiraglie Sony e Microsoft si muovono fra i 45 e i 60 fps quando si stabilisce quest'ultimo target, mentre nella modalità a 30 fps il frame rate appare molto consistente.